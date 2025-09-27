El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Mexico a Kavak totalitza MX$879K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kavak. Última actualització: 9/27/2025
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***