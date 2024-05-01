Directori d'empreses
Kavak
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Kavak is a disruptive brand in the automotive industry, offering a wide range of guaranteed and certified cars through a seamless e-commerce platform, app, and stores worldwide.

    kavak.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    4,425
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

