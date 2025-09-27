Directori d'empreses
Kaufman Rossin
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Kaufman Rossin Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Kaufman Rossin oscil·la entre $162K i $221K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kaufman Rossin. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

$175K - $208K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$162K$175K$208K$221K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucions a Kaufman Rossin per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Kaufman Rossin?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gestor d'Enginyeria de Programari en Kaufman Rossin in United States está en una compensación total anual de $221,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kaufman Rossin para el puesto de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States es $161,700.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kaufman Rossin

Empreses relacionades

  • Roblox
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Amazon
  • Coinbase
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos