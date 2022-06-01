Directori d'empreses
Katapult
Katapult Salaris

El salari de Katapult oscil·la entre $44,428 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $214,200 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Katapult. Darrera actualització: 9/15/2025

$160K

Gestor de Ciència de Dades
$214K
Científic de Dades
$197K
Dissenyador de Producte
$99.5K

Enginyer de Programari
$44.4K
PMF

The highest paying role reported at Katapult is Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $214,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Katapult is $148,255.

