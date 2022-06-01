Directori d'Empreses
KAR Global
KAR Global Salaris

El rang de salaris de KAR Global varia de $73,365 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $225,120 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de KAR Global. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $115K
Gestor de Producte
Median $96.4K
Científic de Dades
$101K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$73.4K
Dissenyador de Producte
$116K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$225K
Gerent de Programa Tècnic
$141K
PMF

El rol més ben pagat informat a KAR Global és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $225,120. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a KAR Global és de $115,000.

Altres recursos