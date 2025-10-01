Directori d'empreses
Kairos Power
  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Enginyer Mecànic Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area a Kairos Power totalitza $150K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kairos Power. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Total per any
$150K
Nivell
Senior Engineer 1
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Kairos Power?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Kairos Power in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $159,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kairos Power per al rol de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area és $105,000.

Altres recursos