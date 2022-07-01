Directori d'empreses
Jvion
    • Sobre nosaltres

    A leading healthcare AI company, Jvion offers a range of clinical AI applications that prevent avoidable harm, optimize utilization, improve health outcomes, and lower the cost of care.

    http://www.jvion.com
    Lloc web
    2011
    Any de fundació
    150
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

