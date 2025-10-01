Directori d'empreses
Justworks
  Salaris
  Gestor de Producte

  Tots els Salaris de Gestor de Producte

  New York City Area

Justworks Gestor de Producte Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in New York City Area a Justworks totalitza $200K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Justworks. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total per any
$200K
Nivell
Senior Products Manager
Base
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Justworks?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

5%

ANY 1

15%

ANY 2

40%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Justworks, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 5% s'adquireix en el 1st-ANY (5.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.25% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (3.33% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ANY 1

30%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Justworks, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Justworks in New York City Area és una compensació total anual de $250,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Justworks per al rol de Gestor de Producte in New York City Area és $160,000.

Altres recursos