Jumbo Interactive
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Jumbo Interactive Limited is an Australian corporation and reseller of lottery games in Australia under agreement with government licensed lottery operator Tatts Group.

    jumbointeractive.com
    Lloc web
    1995
    Any de fundació
    150
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

