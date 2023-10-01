Julius Baer Salaris

Directori d'empreses
El salari de Julius Baer oscil·la entre $45,074 en compensació total anual per a un Banquer d'Inversions a la banda baixa fins a $213,714 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Julius Baer. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $162K

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
$47.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$175K

Banquer d'Inversions
$45.1K
Gestor de Projectes
$167K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$214K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Julius Baer és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $213,714. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Julius Baer és $164,568.

