La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Johnson & Johnson oscil·la entre $197K per year per a 24 i $265K per year per a 30. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $190K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
