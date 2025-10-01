Directori d'empreses
Johnson & Johnson
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • New York City Area

Johnson & Johnson Enginyer de Programari Salaris a New York City Area

La compensació de Enginyer de Programari in New York City Area a Johnson & Johnson oscil·la entre $81.6K per year per a 23 i $116K per year per a 24. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $95K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
Software Engineer(Nivell d'Entrada)
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
Senior Software Engineer
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Johnson & Johnson?

Títols inclosos

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Sistemes

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Johnson & Johnson in New York City Area és una compensació total anual de $122,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Johnson & Johnson per al rol de Enginyer de Programari in New York City Area és $90,000.

Altres recursos