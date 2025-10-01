La compensació de Enginyer de Programari in New York City Area a Johnson & Johnson oscil·la entre $81.6K per year per a 23 i $116K per year per a 24. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $95K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
