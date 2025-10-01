La compensació de Enginyer de Programari in Ireland a Johnson & Johnson totalitza €73.4K per year per a 24. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €74.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***