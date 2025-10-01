La compensació de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area a Johnson & Johnson oscil·la entre $117K per year per a 23 i $305K per year per a 30. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $175K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
