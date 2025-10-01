Directori d'empreses
Johnson & Johnson
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

  • San Francisco Bay Area

Johnson & Johnson Enginyer Mecànic Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area a Johnson & Johnson oscil·la entre $117K per year per a 23 i $305K per year per a 30. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $175K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Johnson & Johnson?

Quality Engineer

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $304,608. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Johnson & Johnson per al rol de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area és $200,000.

Altres recursos