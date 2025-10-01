Directori d'empreses
Johnson & Johnson
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

  • Greater Los Angeles Area

Johnson & Johnson Enginyer Mecànic Salaris a Greater Los Angeles Area

La compensació de Enginyer Mecànic in Greater Los Angeles Area a Johnson & Johnson totalitza $88.3K per year per a 23. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $128K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Johnson & Johnson. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Johnson & Johnson?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $217,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Johnson & Johnson per al rol de Enginyer Mecànic in Greater Los Angeles Area és $128,000.

