Directori d'empreses
Jocata Financial Advisory And Technology
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Jocata Financial Advisory And Technology Salaris

El salari mitjà de Jocata Financial Advisory And Technology és $7,646 per a un Analista de Dades . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Jocata Financial Advisory And Technology. Darrera actualització: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Dades
$7.6K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Jocata Financial Advisory And Technology és Analista de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $7,646. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Jocata Financial Advisory And Technology és $7,646.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Jocata Financial Advisory And Technology

Empreses relacionades

  • Netflix
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jocata-financial-advisory-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.