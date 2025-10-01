La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Greater Boston Area a JANUS Research Group oscil·la entre $81.3K i $116K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de JANUS Research Group. Última actualització: 10/1/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!