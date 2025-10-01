Directori d'empreses
JANUS Research Group
  • Greater Boston Area

JANUS Research Group Enginyer de Programari Salaris a Greater Boston Area

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Greater Boston Area a JANUS Research Group oscil·la entre $81.3K i $116K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de JANUS Research Group. Última actualització: 10/1/2025

Compensació Total Mitjana

$92.1K - $105K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$81.3K$92.1K$105K$116K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a JANUS Research Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a JANUS Research Group in Greater Boston Area és una compensació total anual de $115,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a JANUS Research Group per al rol de Enginyer de Programari in Greater Boston Area és $81,340.

