Jane Technologies
Jane Technologies Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada a Jane Technologies oscil·la entre CA$198K i CA$281K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jane Technologies. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

CA$225K - CA$266K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$226K

Quins són els nivells professionals a Jane Technologies?

PMF

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Gestor d'Enginyeria de Programari bij Jane Technologies in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$280,635. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Jane Technologies voor de Gestor d'Enginyeria de Programari functie in Canada is CA$197,664.

