La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom a Jaguar Land Rover oscil·la entre £81.3K i £118K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jaguar Land Rover. Última actualització: 9/26/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!