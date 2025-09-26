Directori d'empreses
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom a Jaguar Land Rover oscil·la entre £81.3K i £118K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jaguar Land Rover. Última actualització: 9/26/2025

Compensació Total Mitjana

£92.2K - £107K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£81.3K£92.2K£107K£118K
Rang Habitual
Rang Possible

£122K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Quins són els nivells professionals a Jaguar Land Rover?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Jaguar Land Rover in United Kingdom és una compensació total anual de £117,970. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Jaguar Land Rover per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom és £81,290.

