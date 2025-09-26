Directori d'empreses
Jaguar Land Rover
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

Jaguar Land Rover Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in United Kingdom a Jaguar Land Rover totalitza £54.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jaguar Land Rover. Última actualització: 9/26/2025

Paquet Mitjà
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Total per any
£54.9K
Nivell
-
Base
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Jaguar Land Rover?

£122K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Científic de Dades pozīcijai Jaguar Land Rover in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £67,041. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Jaguar Land Rover Científic de Dades pozīcijai in United Kingdom, ir £53,194.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Jaguar Land Rover

Empreses relacionades

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos