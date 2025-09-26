Directori d'empreses
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in United Kingdom a Jaguar Land Rover oscil·la entre £86.5K i £123K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jaguar Land Rover. Última actualització: 9/26/2025

Compensació Total Mitjana

£98.2K - £116K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£86.5K£98.2K£116K£123K
Rang Habitual
Rang Possible

£122K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Jaguar Land Rover in United Kingdom és una compensació total anual de £122,780. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Jaguar Land Rover per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United Kingdom és £86,480.

