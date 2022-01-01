Directori d'Empreses
Jacobs
Jacobs Salaris

El rang de salaris de Jacobs varia de $44,786 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $194,000 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Jacobs. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Enginyer de programari full-stack

Enginyer Civil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Enginyer de transport

Enginyer estructural

Enginyer Mecànic
L1 $69.4K
L3 $108K

Gerent de Projecte
L3 $143K
L5 $194K
Científic de Dades
Median $148K
Enginyer Aeroespacial
Median $108K
Analista de Ciberseguretat
Median $80K
Comptable
$133K
Analista de Negocis
$69.7K
Desenvolupament de Negocis
$85.2K
Enginyer Químic
$84.6K
Enginyer Elèctric
$60.2K
Enginyer Geològic
$70.6K
Enginyer de Maquinari
$137K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$70.4K
Consultor de Gestió
$124K
Enginyer MEP
$129K
Gestor de Producte
$98.5K
Gerent de Programa
$146K
Vendes
$44.8K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$176K
Arquitecte de Solucions
$184K

Arquitecte de dades

PMF

The highest paying role reported at Jacobs is Gerent de Projecte at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

