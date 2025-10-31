Directori d'empreses
Jacksonville Transportation Authority
  • Salaris
  • Comptable

  • Tots els Salaris de Comptable

Jacksonville Transportation Authority Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in United States a Jacksonville Transportation Authority oscil·la entre $62.3K i $90.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jacksonville Transportation Authority. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$70.7K - $82.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Jacksonville Transportation Authority?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Jacksonville Transportation Authority in United States és una compensació total anual de $90,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Jacksonville Transportation Authority per al rol de Comptable in United States és $62,320.

