La compensació total mitjana de Comptable in United States a Jacksonville Transportation Authority oscil·la entre $62.3K i $90.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Jacksonville Transportation Authority. Última actualització: 10/31/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!