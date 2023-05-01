Directori d'empreses
ITC Holdings
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre ITC Holdings que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    ITC Holdings Corp. is a holding company that transmits electricity from power plants to local distribution facilities through its subsidiaries. It serves customers globally.

    http://www.itc-holdings.com
    Lloc web
    2003
    Any de fundació
    1,274
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a ITC Holdings

    Empreses relacionades

    • Lyft
    • Uber
    • Microsoft
    • DoorDash
    • Roblox
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos