Itau
Itau Salaris

El salari de Itau oscil·la entre $6,378 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $80,277 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Itau. Darrera actualització: 11/22/2025

Enginyer de Programari
Median $36.7K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Dades

Científic de Dades
Median $33.9K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $56.5K

Gestor de Producte
Median $36.4K
Analista de Dades
Median $16.6K
Arquitecte de Solucions
Median $50.5K
Analista de Negoci
$16.6K
Gestor de Ciència de Dades
$80.3K
Analista Financer
$54K
Recursos Humans
$17.7K
Màrqueting
$20.5K
Dissenyador de Producte
$6.4K
Gestor de Programes
$33.7K
Gestor de Projectes
$33.7K
Analista de Ciberseguretat
$31.6K
Gestor de Programes Tècnics
$38.2K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Itau és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $80,277. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Itau és $33,820.

Altres recursos

