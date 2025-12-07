La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United States a ISF oscil·la entre $112K i $153K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ISF. Última actualització: 12/7/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/isf/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.