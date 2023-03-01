Directori d'empreses
ISEE
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ISEE Salaris

El salari de ISEE oscil·la entre $113,611 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $185,925 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ISEE. Darrera actualització: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Maquinari
$186K
Enginyer de Programari
$114K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a ISEE és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $185,925. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ISEE és $149,768.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ISEE

Empreses relacionades

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Spotify
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/isee/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.