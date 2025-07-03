Directori d'empreses
Iron Systems
Iron Systems Salaris

El salari de Iron Systems oscil·la entre $12,240 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $111,440 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Iron Systems. Darrera actualització: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
$12.2K
Gestor de Programes Tècnics
$111K
El rol amb millor retribució reportat a Iron Systems és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $111,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Iron Systems és $61,840.

