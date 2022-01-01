Directori d'Empreses
iRhythm
iRhythm Salaris

El rang de salaris de iRhythm varia de $124,375 en compensació total anual per a Operacions de Màrqueting a l'extrem inferior a $357,700 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de iRhythm. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $211K
Analista de Negocis
$154K
Enginyer de Maquinari
$179K

Operacions de Màrqueting
$124K
Gestor de Producte
$266K
Vendes
$199K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$358K
Investigador UX
$153K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A iRhythm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a iRhythm és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $357,700. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a iRhythm és de $188,876.

