iQIYI
iQIYI Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in Taiwan a iQIYI oscil·la entre NT$756K i NT$1.04M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de iQIYI. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a iQIYI?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a iQIYI in Taiwan és una compensació total anual de NT$1,035,161. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a iQIYI per al rol de Analista de Dades in Taiwan és NT$756,117.

Altres recursos

