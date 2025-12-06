Directori d'empreses
IPE Global
IPE Global Jurídic Salaris

La compensació total mitjana de Jurídic in India a IPE Global oscil·la entre ₹311K i ₹442K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de IPE Global. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$4K - $4.8K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$3.5K$4K$4.8K$5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a IPE Global?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a IPE Global in India és una compensació total anual de ₹441,846. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IPE Global per al rol de Jurídic in India és ₹311,214.

