La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in New York City Area a Intuit oscil·la entre $160K per year per a Software Engineer 1 i $338K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $206K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)