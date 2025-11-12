La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Greater Toronto Area a Intuit oscil·la entre CA$113K per year per a Software Engineer 1 i CA$280K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$162K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.3K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$221K
CA$158K
CA$45.3K
CA$17.7K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83K
CA$33.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)