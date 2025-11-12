Intuit Enginyer de Programari Full-Stack Salaris a Greater San Diego Area

La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Greater San Diego Area a Intuit oscil·la entre $147K per year per a Software Engineer 1 i $423K per year per a Senior Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater San Diego Area totalitza $205K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025

Últimes Enviaments de Salaris

Calendari d'Adquisició Principal 25 % ANY 1 25 % ANY 2 25 % ANY 3 25 % ANY 4 Tipus d'Accions RSU A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys: 25 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 25.00 % anual )

25 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 6.25 % trimestral )

25 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 6.25 % trimestral )

25 % s'adquireix en el 4th - ANY ( 6.25 % trimestral )

Quin és el calendari d'adquisició a Intuit ?

