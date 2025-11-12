La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Greater Bengaluru a Intuit oscil·la entre ₹3.06M per year per a Software Engineer 1 i ₹9.9M per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹5.06M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.22M
₹676K
₹173K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹8M
₹4.36M
₹3.25M
₹400K
Staff Software Engineer
₹9.9M
₹6M
₹2.95M
₹951K
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)