La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Canada a Intuit oscil·la entre CA$106K per year per a Software Engineer 1 i CA$306K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$106K
CA$92.8K
CA$9.4K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$224K
CA$145K
CA$63.8K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$306K
CA$177K
CA$93.2K
CA$36.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)