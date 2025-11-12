Directori d'empreses
Intuit Enginyer de Programari Backend Salaris a Israel

La compensació de Enginyer de Programari Backend in Israel a Intuit oscil·la entre ₪476K per year per a Software Engineer 2 i ₪433K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Israel totalitza ₪474K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
(Nivell d'Entrada)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪476K
₪374K
₪63.1K
₪38.6K
Senior Software Engineer
₪433K
₪279K
₪99.8K
₪54K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Veure 4 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Backend a Intuit in Israel és una compensació total anual de ₪708,444. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intuit per al rol de Enginyer de Programari Backend in Israel és ₪410,016.

