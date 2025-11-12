Directori d'empreses
Intuit
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Dissenyador UX

  • San Francisco Bay Area

Intuit Dissenyador UX Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Dissenyador UX in San Francisco Bay Area a Intuit oscil·la entre $128K per year per a Product Designer 1 i $337K per year per a Principal Product Designer. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $274K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Intuit in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $385,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intuit per al rol de Dissenyador UX in San Francisco Bay Area és $280,000.

Altres recursos