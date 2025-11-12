Directori d'empreses
Intuit
Intuit Dissenyador UX Salaris a Israel

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador UX in Israel a Intuit totalitza ₪618K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025

Quins són els nivells professionals a Intuit?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Intuit in Israel és una compensació total anual de ₪763,085. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intuit per al rol de Dissenyador UX in Israel és ₪532,854.

Altres recursos