La compensació de Dissenyador UX in Greater Bengaluru a Intuit oscil·la entre ₹4.04M per year per a Product Designer 2 i ₹6.7M per year per a Senior Product Designer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.87M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.79M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.7M
₹4.63M
₹1.47M
₹603K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)