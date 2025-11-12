Directori d'empreses
Intuit
Intuit Dissenyador UX Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Dissenyador UX in Greater Bengaluru a Intuit oscil·la entre ₹4.04M per year per a Product Designer 2 i ₹6.7M per year per a Senior Product Designer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.87M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intuit. Última actualització: 11/12/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.79M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.7M
₹4.63M
₹1.47M
₹603K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Intuit, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Intuit in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹6,924,622. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intuit per al rol de Dissenyador UX in Greater Bengaluru és ₹3,865,979.

Altres recursos