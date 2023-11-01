Directori d'empreses
International SOS
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

International SOS Salaris

El salari de International SOS oscil·la entre $70,614 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $150,000 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de International SOS. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Vendes
Median $150K
Científic de Dades
$70.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor de Programes
$74.6K
Gestor de Projectes
$127K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a International SOS és Vendes amb una compensació total anual de $150,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a International SOS és $94,063.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a International SOS

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Snap
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos