Interactive Brokers Salaris

El salari de Interactive Brokers oscil·la entre $11,558 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $400,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Interactive Brokers. Darrera actualització: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
A Interactive Brokers, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 7 anys:
10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)
15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 5th-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 6th-ANY (15.00% anual)
15% s'adquireix en el 7th-ANY (15.00% anual)
