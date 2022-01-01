Directori d'empreses
Interactive Brokers
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Interactive Brokers Salaris

El salari de Interactive Brokers oscil·la entre $11,558 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $400,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Interactive Brokers. Darrera actualització: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Analista de Ciberseguretat
Median $280K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Operacions de Negoci
$109K
Analista de Dades
$116K
Científic de Dades
$132K
Recursos Humans
$85.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$11.6K
Jurídic
$106K
Màrqueting
$106K
Dissenyador de Producte
$174K
Gestor de Producte
$99.5K
Gestor de Projectes
$189K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

15%

ANY 2

15%

ANY 3

15%

ANY 4

15%

ANY 5

15%

ANY 6

15%

ANY 7

Tipus d'Accions
RSU

A Interactive Brokers, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 7 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 3rd-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 5th-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 6th-ANY (15.00% anual)

  • 15% s'adquireix en el 7th-ANY (15.00% anual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Interactive Brokers és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $400,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Interactive Brokers és $160,026.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Interactive Brokers

Empreses relacionades

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.