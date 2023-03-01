Interac Salaris

El rang de salaris de Interac varia de $54,953 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $100,269 per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Interac . Última actualització: 8/10/2025