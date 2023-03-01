Directori d'Empreses
Interac
Interac Salaris

El rang de salaris de Interac varia de $54,953 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $100,269 per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Interac. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $87.1K
Gestor de Producte
Median $60K
Científic de Dades
$65.4K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$55K
Gerent de Programa
$81.1K
Analista de Ciberseguretat
$100K
Il ruolo più pagato segnalato in Interac è Analista de Ciberseguretat at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $100,269. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Interac è di $73,280.

Altres recursos