IntelyCare Salaris

El rang de salaris de IntelyCare varia de $100,500 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $197,010 per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de IntelyCare. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $148K
Gerent de Ciència de Dades
$197K
Científic de Dades
$101K

Gerent de Disseny de Producte
$182K
Gestor de Producte
$116K
PMF

El rol més ben pagat informat a IntelyCare és Gerent de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $197,010. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a IntelyCare és de $148,000.

