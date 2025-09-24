Directori d'empreses
Intelliswift Software
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Intelliswift Software Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Intelliswift Software oscil·la entre $174K i $248K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intelliswift Software. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$197K - $225K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$174K$197K$225K$248K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Arquitecte de Solucions contribucions a Intelliswift Software per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Intelliswift Software?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Intelliswift Software in United States és una compensació total anual de $247,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intelliswift Software per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $174,300.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Intelliswift Software

Empreses relacionades

  • Google
  • Uber
  • Snap
  • Tesla
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos