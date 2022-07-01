Directori d'Empreses
IntelliGenesis
IntelliGenesis Salaris

El rang de salaris de IntelliGenesis varia de $94,525 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $167,160 per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de IntelliGenesis. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Científic de Dades
Median $126K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$94.5K
Analista de Ciberseguretat
$167K

Enginyer de Programari
$167K
PMF

El rol més ben pagat informat a IntelliGenesis és Analista de Ciberseguretat at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $167,160. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a IntelliGenesis és de $146,415.

