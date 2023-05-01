Directori d'empreses
IntelliBoard
IntelliBoard Salaris

El salari de IntelliBoard oscil·la entre $39,800 en compensació total anual per a un Enginyer de Vendes a la banda baixa fins a $45,900 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de IntelliBoard. Darrera actualització: 11/24/2025

Enginyer de Vendes
$39.8K
Arquitecte de Solucions
$45.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a IntelliBoard és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $45,900. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IntelliBoard és $42,850.

