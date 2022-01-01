Directori d'empreses
Intel
Intel Salaris

El salari de Intel oscil·la entre $36,403 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $818,056 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Intel. Darrera actualització: 10/21/2025

Enginyer de Programari
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Software de Seguretat

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer Cripto

Enginyer de Sistemes

Enginyer de Software de Videojocs

Científic de Recerca

Investigador d'IA

Enginyer d'IA

Embedded Systems Software Engineer

Enginyer de Maquinari
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Gestor de Producte
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Científic de Dades
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Gestor de Programes Tècnics
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Gerent de Projecte Tècnic

Gestor d'Enginyeria de Programari
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Enginyer Mecànic
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arquitecte de Solucions
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Màrqueting
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Gerent de Màrqueting de Producte

Dissenyador de Producte
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analista Financer
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Gestor de Programes
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Enginyer Químic
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Enginyer Elèctric
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analista de Negoci
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Recursos Humans
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Enginyer de Materials
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vendes
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Gerent de Vendes de Camp

Gerent de Comptes

Desenvolupament de Negoci
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operacions de Negoci
Median $151K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $201K
Gestor de Ciència de Dades
Median $262K
Enginyer Òptic
Median $239K
Gestor de Disseny de Producte
Median $290K
Gestor de Projectes
Median $57.8K
Comptable
Median $137K

Technical Accountant

Assistent Administratiu
Median $95.2K
Dissenyador Gràfic
Median $235K
Enginyer de Vendes
Median $201K
Jurídic
Median $300K
Cap d'Estat Major
$220K
Enginyer Civil
$231K

Construction Engineer

Enginyer de Controls
$230K
Servei al Client
$103K
Analista de Dades
$71.7K
Gestor d'Instal·lacions
$118K
Dissenyador de Moda
$76.4K
Dissenyador Industrial
$156K
Consultor de Gestió
$120K
Enginyer MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Reclutador
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redactor Tècnic
$44.2K
Investigador UX
$37.7K
Capitalista de Risc
$166K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Intel, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Intel, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Intel és Enginyer de Programari at the Fellow level amb una compensació total anual de $818,056. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intel és $188,939.

