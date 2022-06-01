Directori d'Empreses
Integrate Salaris

El rang de salaris de Integrate varia de $3,906 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $80,400 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Integrate. Última actualització: 8/10/2025

Enginyer de Programari
Median $13.9K
Gestor de Producte
$3.9K
Gerent de Projecte
$80.4K

El rol més ben pagat informat a Integrate és Gerent de Projecte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $80,400. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Integrate és de $13,900.

