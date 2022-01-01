Directori d'Empreses
Integral Ad Science
Integral Ad Science Salaris

El rang de salaris de Integral Ad Science varia de $105,525 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $320,390 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Integral Ad Science. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $175K

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $165K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$320K

Vendes
$106K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$269K
Arquitecte de Solucions
$159K
Gerent de Programa Tècnic
$131K
Investigador UX
$109K
PMF

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Integral Ad Science คือ Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $320,390 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Integral Ad Science คือ $162,100

Altres recursos